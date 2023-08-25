微软优化 Office 加载项界面，方便用户管理、增删加载项

IT之家 8 月 25 日消息，微软 Office 加载项团队项目经理 Skylar Pan 发布博文，邀请 Microsoft 365 用户，在网页端和桌面端 Word，Excel 和 PowerPoint 上，测试全新的加载项功能。

Office 加载项相当于浏览器的扩展程序，为 Word，Excel 和 PowerPoint 等应用添加额外的功能扩展。微软官方表示大部分 Office 加载项由第三方开发人员开发，用户可以访问 Microsoft Office Store，下载和安装这些加载项。

微软表示本次更新重点升级了 Office 加载项页面，用户可以在 Home 页面浏览和添加加载项。

用户点开加载项弹窗之后，弹窗下方会列出目前已经安装的加载项，此外还会推荐一些热门的加载项内容，用户可以直接点击右侧的“Add”按钮进行添加。

此外用户也可以打开“文件”>“获取加载项”，也会看到相似的页面，方便用户管理、添加和删除这些加载项。

IT之家在此附上微软官方文档介绍，感兴趣的用户可以点击深入阅读。

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