英特尔发布 4669 驱动更新，修复 Arc A380 独显误报频率增幅 7.5% 问题

IT之家 8 月 25 日消息，英特尔于 8 月 16 日发布 31.0.101.4644 WHQL 显卡驱动，添加对《麦登橄榄球 24》、《寻路者》两款游戏的支持。

英特尔 Arc A380 显卡在升级该驱动版本之后，显卡频率从 2000 MHz 上升到 2150 MHz，提升幅度达到了 7.5%。

英特尔今天发布了 31.0.101.4669 WHQL 显卡驱动，修复了 Arc A380 显卡频率升高的问题，重新恢复到默认时钟频率。

IT之家在此附上驱动更新内容如下：

游戏支持：

为英特尔 Arc A 系列显卡更新 Game On 驱动，添加对《装甲核心 6 境界天火》游戏的支持。

修复以下问题：

修复了《古墓丽影》（DX11）在加载到游戏菜单后可能会遇到崩溃的问题。

修复了部分 Arc A380 显卡错误报告超出默认时钟频率值的问题。

已知问题

《神秘海域：盗贼传奇合集》（DX12）游戏中部分角色渲染可能存在纹理损坏问题。

《光环：无限》（DX12）在某些配置下可能出现崩溃问题。

《黎明杀机》（DX11）在游戏过程中可能出现崩溃问题。

Topaz Video AI 在使用某些显卡型号进行视频增强时可能会出现错误。

Adobe After Effects 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃。

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