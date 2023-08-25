亿纬锂能 2023 半年报：营收 229.76 亿元，同比增长 53.93%

IT之家 8 月 25 日消息，亿纬锂能发布 2023 半年报，实现营业总收入 2297572.29 万元，与上年同期相比增长 53.93%，其中动力电池实现营收 1211942.34 万元，与上年同期相比增长 71.92%；储能电池实现营收 707172.41 万元，与上年同期相比增长 120.17%。归属于上市公司股东的净利润为 215092.40 万元，比上年同期相比增长 58.27%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 192658.09 万元，与上年同期相比增长 109.28%。

IT之家注意到，亿纬锂能旗下 46 系列大圆柱电池产品已取得未来 5 年客户意向性订单合计约 472.31GWh。目前公司已经完成了 46 系列三元高比能电池部分产能建设，近期完成了 100 万颗 46 系列三元高比能电池的生产下线，正式实现商业交付及应用。预计今年内完成 20GWh 产能的落成，并规划了沈阳、成都、匈牙利等地超 50GWh 的建设安排。

报告期内，亿纬锂能动力电池出货量达 12.65GWh，与上年同期相比增长 79.46%；储能电池出货量达 8.98GWh，与上年同期相比增长 102.30%。

此外，亿纬锂能与美国客户 ABS 签订合作协议，根据约定预计向 ABS 生产和交付 13.389GWh 方形磷酸铁锂电池；子公司亿纬动力与美国客户 Powin 签订电池产品采购协议，约定向 Powin 生产和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池。

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