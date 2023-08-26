智己汽车发布“生成式大模型 Beta 版”，新车 LS6 首发搭载 / 10 月上线

IT之家 8 月 26 日消息，智己汽车官微今日下午宣布，智己生成式大模型 Beta 版首发亮相，并对其进行预告，将于 10 月随智己 LS6 车型展开交付同步上线。

官方称，智己生成式大模型融合了千亿级参数，具备自然语言处理 + 机器学习能力，可自动编排、自学习进化。该大模型号称可通过多重意图识别，来“瞬间感知真实需求、精准识别所有指令”，并可结合历史交流偏好和习惯，生成“独有的出行体验”。

从官方提供的演示图可知，智己生成式大模型可对“关闭车窗打开空调再给我讲个笑话”“想去成都自驾游三天”等指令作出较为精确的回答。此外，搭载该大模型的车载语音助手还可提供角色扮演、解梦、星座运势、创作图文 / 音乐等娱乐方面的功能。

IT之家此前报道，正在举行的 2023 成都车展上，智己 LS6 正式公布预售价格区间 ——23~30 万元，现已开启盲订，将于今年 10 月上市并开启交付。该车车身长宽高分别为 4904mm / 1988mm / 1669mm，轴距为 2950mm。车内配备 POPO Sofa 云感座椅，座椅宽度达 1330mm，后排坐垫进深 517mm，后排靠背支持 10° 调节。

动力方面，智己 LS6 采用“准 900V 双碳化硅高性能平台”搭载，最高工作电压 875V，峰值充电功率 396kW，零百加速 3.48s，最高时速 252km/h，超长续航 750+km，充电 15 分钟补能 500 公里。

此外，该车还提供“准 500V”性能平台，零百加速 5.9s，续航 650km，搭载镁合金黑标高性能电机。

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