微软发布 PowerToys 0.75：增强 Peek 功能、设置引入新 Dashboard

IT之家 10 月 31 日消息，微软本周发布了 PowerToys 0.75 版本更新，最值得关注的改进是引入了新的实用工具，帮助用户调整配置文件，并引入了全新 Dashboard 主页。

在本次更新中进一步增强了 Peek 功能，可以预览显示当前计算机支持的文件类型，例如用户在设备上安装 Office 之后，可以使用 Peek 预览 Office 文件。

IT之家在此附上 PowerToys 0.75 版本改进如下：

引入新的实用工具：环境变量编辑器，具有配置启用 / 禁用配置文件的功能。

设置有一个新的 Dashboard 主页，可以快速访问启用模块、简短说明和激活方法。

向 Peek 添加了一个预览器：可以在文件资源管理器中实现预览效果，以支持计算机当前能够预览的每种文件类型。例如，这意味着如果安装了 Microsoft Office 处理程序，Peek 可以预览 Office 文件。

常规：

修复了项目和文档中的多处拼写错误。

重构并改进了跨实用程序的逻辑，激活窗口之后可以前台显示。

Color Picker

激活 Color Picker 后，现在可以通过单击鼠标右键取消会话。

环境变量：

添加了一个新实用程序：环境变量编辑器，具有配置可启用 / 禁用的配置文件的功能。

如果以管理员身份运行，标题栏中会有相关显示。

FancyZones

修复了导致某些应用程序的右键菜单弹出窗口自动捕捉到区域的问题。

重新设计了“将窗口保留在其区域中”选项，包含工作区域并默认启用，修复了与 Copilot 弹出按钮的不兼容问题。

修复了移动到不同虚拟桌面时导致窗口被捕捉的问题。

IT之家在此附上 PowerToys 0.75 更新下载地址：点击这里。

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