微软更新 Microsoft Store 支持文档：详述第三方计费运行方式

IT之家 10 月 31 日消息，微软公司近日更新 Microsoft Store 支持文档，详细介绍了第三方计费系统的运行方式，为应用、游戏和应用内购买提供更灵活的支付选项。

微软表示会限制第三方计费系统，例如用户不能使用礼品卡或者商城积分。此外用户在 Xbox Family Settings 和 Microsoft Family Safety 中设置的规则，不适用于第三方支付。

IT之家在此附上微软官方介绍内容如下：

一些非游戏产品的应用发布者为应用内购买提供了 Microsoft 支付平台的替代方案。这些发布者可以同时提供 2 种支付方案，或者仅提供替代 (非 Microsoft) 计费平台。 使用替代计费平台进行应用内购买时，Microsoft 应用内支付平台中保存的任何付款信息将不可用。Microsoft 礼品卡和商店信用积分也不适用于使用替代计费平台的应用内购买。 你使用的特定计费平台确定谁保护你的购买，处理你的付款，存储任何付款信息，并为购买提供客户支持，包括任何退款。

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