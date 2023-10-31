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首页 > 游戏之家>游戏快报

索尼旗下《命运 2》开发商 Bungie 工作室宣布裁员，此前多款游戏推迟发布

2023/10/31 15:24:35 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 Alejandro86 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，索尼 SIE 今年以来已多次裁员，部门主管 Jim Ryan 也表示将于 2024 年 3 月退休，而旗下工作室也多次传出裁员消息。

据彭博社报道，索尼旗下游戏工作室 Bungie 解雇了一批员工，具体人数不详，Bungie 工作室刚刚将《命运 2》资料片《The Final Shape》的发布时间从 2024 年 2 月份推迟到了 6 月，而 Bungie 的下一款游戏《Marathon》则推迟到了 2025 年。

▲ Bungie 工作室的图标

索尼于 2022 年初以 36 亿美元（当前约 263.52 亿元人民币）收购了 Bungie，该工作室曾开发《命运 2》等知名游戏作品。

在被索尼收购后，该工作室一直在加快游戏开发流程，IT之家此前曾多次报道，Bungie 号称聘请了多家外包工作室协助旗下游戏制作，并计划引入生成式 AI 来加速游戏开发流程。

▲ 图源《命运 2》官方截图

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因同时开发多款新作，《命运 2》开发商 Bungie 聘请“外包工作室”协助旗下游戏制作

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关键词：Bungie命运2游戏

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