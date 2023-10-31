索尼旗下《命运 2》开发商 Bungie 工作室宣布裁员，此前多款游戏推迟发布

IT之家 10 月 31 日消息，索尼 SIE 今年以来已多次裁员，部门主管 Jim Ryan 也表示将于 2024 年 3 月退休，而旗下工作室也多次传出裁员消息。

据彭博社报道，索尼旗下游戏工作室 Bungie 解雇了一批员工，具体人数不详，Bungie 工作室刚刚将《命运 2》资料片《The Final Shape》的发布时间从 2024 年 2 月份推迟到了 6 月，而 Bungie 的下一款游戏《Marathon》则推迟到了 2025 年。

▲ Bungie 工作室的图标

索尼于 2022 年初以 36 亿美元（当前约 263.52 亿元人民币）收购了 Bungie，该工作室曾开发《命运 2》等知名游戏作品。

在被索尼收购后，该工作室一直在加快游戏开发流程，IT之家此前曾多次报道，Bungie 号称聘请了多家外包工作室协助旗下游戏制作，并计划引入生成式 AI 来加速游戏开发流程。

▲ 图源《命运 2》官方截图

相关阅读：

《因同时开发多款新作，《命运 2》开发商 Bungie 聘请“外包工作室”协助旗下游戏制作》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。