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首页 > 智车之家>汽车新闻

华为联合设计，AITO 问界新 M7 车型上市 50 天累计大定超 8 万台

2023/10/31 21:52:02 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 31 日消息，问界新 M7 自 9 月 12 日正式上市以来持续火爆，该车上市首月累计大定已突破 6 万台，上市 45 天大定破 7 万台，上市 50 天累计大定超过 8 万台！

IT之家此前报道，问界 M7 于 9 月 12 日正式上市。该车提供 5 种配置，提供五座、六座两种座椅布局，指导价区间 24.98 万元起，官方表示将实现发布即交付。

  • M7 Plus 五座后驱版：24.98 万元

  • M7 Plus 五座四驱版：28.48 万元

  • M7 Max 五座智驾版：30.98 万元

  • M7 Plus 六座后驱版：26.98 万元

  • M7 Max 六座智驾版：32.98 万元

问界 M7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，预计今年 12 月城区 NCA 实现“全国都能开”；配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 个高清视觉感知摄像头及 12 个超声波雷达等 27 个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。

智能座舱方面，新车配备“超级桌面”，手机碰一碰即可完成 App 流转屏幕，小艺语音也支持离线语音导航、语音操控拍照、无需下车即可支付等多种功能。新车前排座椅后部还配备了面向后排的 MagLink，可吸附华为平板电脑，并实现多设备联动，号称打造“移动的全屋智能”：智能座舱可依个人需求变为个人创作室、多人会议室、儿童书房。

动力及驾控方面，新车升级华为 DATS 2.0 和前后悬双 FSD 可变阻尼减震器，并搭载 DriveONE 增程电驱平台，四驱车型百公里加速时间为 4.8 秒。满油满电状态下，新车综合续航可达 1300km，纯电续航 260km，百公里亏电油耗 5.6L。

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关键词：问界M7问界汽车AITO华为

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