华为联合设计，AITO 问界新 M7 车型上市 50 天累计大定超 8 万台

IT之家 10 月 31 日消息，问界新 M7 自 9 月 12 日正式上市以来持续火爆，该车上市首月累计大定已突破 6 万台，上市 45 天大定破 7 万台，上市 50 天累计大定超过 8 万台！

IT之家此前报道，问界 M7 于 9 月 12 日正式上市。该车提供 5 种配置，提供五座、六座两种座椅布局，指导价区间 24.98 万元起，官方表示将实现发布即交付。

M7 Plus 五座后驱版：24.98 万元

M7 Plus 五座四驱版：28.48 万元

M7 Max 五座智驾版：30.98 万元

M7 Plus 六座后驱版：26.98 万元

M7 Max 六座智驾版：32.98 万元

问界 M7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，预计今年 12 月城区 NCA 实现“全国都能开”；配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 个高清视觉感知摄像头及 12 个超声波雷达等 27 个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。

智能座舱方面，新车配备“超级桌面”，手机碰一碰即可完成 App 流转屏幕，小艺语音也支持离线语音导航、语音操控拍照、无需下车即可支付等多种功能。新车前排座椅后部还配备了面向后排的 MagLink，可吸附华为平板电脑，并实现多设备联动，号称打造“移动的全屋智能”：智能座舱可依个人需求变为个人创作室、多人会议室、儿童书房。

动力及驾控方面，新车升级华为 DATS 2.0 和前后悬双 FSD 可变阻尼减震器，并搭载 DriveONE 增程电驱平台，四驱车型百公里加速时间为 4.8 秒。满油满电状态下，新车综合续航可达 1300km，纯电续航 260km，百公里亏电油耗 5.6L。

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