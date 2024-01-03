X（推特）平台回归显示新闻标题和链接

IT之家 1 月 3 日消息，马斯克今年 8 月官宣调整，X（推特）平台会隐藏新闻标题，该特性已于今年 10 月生效，用户访问 X 平台，无法看到某些帖子的新闻链接和标题，只能点击图片跳转。

这项特性上线之后，遭到了用户、媒体的广泛批评，名为 Chris Harihar 的博主认为此举“逻辑混乱”，认为：

这些推文只显示新闻文章的图片，令人难以理解。一个正常人，如果他没有关注 X 平台的每一个动向，甚至都不会知道发布帖子的人在这里分享了一篇文章。

可能是迫于外界压力，马斯克于今年 11 月宣布调整，表示会重新添加新闻标题。

IT之家援引多家国外媒体报道，X 平台已经调整重新添加了新闻标题，只是在推文部分显示链接，而新闻标题会以黑底白字的形式嵌入到图片上方。

只是预览的尺寸不大，但并不适用于所有标题。在默认尺寸下，超过字符数量的内容就会被截断，而在更窄的视图下，问题只会变得更糟。

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