三星将为旧款机型推送 One UI Home 更新，带来更流畅的动画效果

IT之家 3 月 11 日消息,三星 Galaxy S24 系列智能手机搭载了最新的 One UI 6.1 系统,其中包含了相比 One UI 6.0 可用版本更新的 One UI Home 桌面 (v15.1.01.3)。新版本拥有更流畅的桌面动画,例如打开和关闭应用时的效果。好消息是,三星即将为旗下其他智能手机和平板电脑推送 One UI Home 更新,同样可以带来更流畅的动画效果。

外媒 Sammobile 下载了 One UI Home 15.1.01.3 版本的 APK 文件并安装在了 Galaxy S23 上,直观感受到了桌面动画的流畅度提升,尤其是在打开和关闭应用程序时最为明显。旧版本 One UI Home 在打开和关闭应用的动画中偶尔会出现掉帧,而新版本则很好地解决了这个问题,动画过程流畅丝滑。

虽然用户现在就可以下载最新版本的 One UI Home APK 并安装到三星手机或平板电脑上,但IT之家强烈建议等待官方更新的推送。从第三方网站下载的 APK 文件可能包含恶意软件,存在安全风险。目前尚不清楚三星何时会推送这个更新,但很大可能将会包含在即将到来的 One UI 6.1 更新当中。三星此前宣布将于 2024 年 3 月底开始向 Galaxy S23 系列、Galaxy S23 FE、Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Tab S9 系列推送 One UI 6.1 更新,据悉,此次更新还将把部分 Galaxy S24 系列上的 AI 功能引入到老款高端手机,部分 AI 功能可以在设备端运行,而另一些功能则需要网络连接。

