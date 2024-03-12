动态范围 15EV，荣耀 Magic6 至臻版 / RSR 保时捷设计号称“主摄全球首发车规级 LOFIC 技术”

IT之家 3 月 12 日消息，荣耀 Magic6 至臻 / Magic6 RSR 保时捷设计两款手机将于 3 月 18 日 19:30 发布，今日“荣耀手机”官方微博对这两款手机进行预热。

据介绍，荣耀 Magic6 至臻 / Magic6 RSR 保时捷设计两款手机将搭载“全新升级的单反级超动态鹰眼相机”，号称拥有“全球首发车规级 LOFIC 技术”，在日出日落及逆光场景发挥较佳。

IT之家参考荣耀手机官方微博海报发现，相关技术号称能够让荣耀 Magic6 至臻 / Magic6 RSR 保时捷设计实现 15EV 动态范围，据称“动态范围提升 600%”。

而根据博主 @数码闲聊站 的最新爆料，Magic6 至臻版配备 50MP f / 1.4-f-2.0 超大物理可变光圈主摄，f / 2.6 大光圈亿级像素大底潜望镜支持 100X 数字变焦，Magic6 RSR 保时捷设计版也是如此。

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