vivo Y03 手机渲染图曝光：6.56 英寸 LCD 屏幕、联发科 Helio G85 芯片

IT之家 3 月 12 日消息，国外科技媒体 appuals 近日发布博文，分享了 vivo Y03 手机的高清渲染图，并透露了该机的完整规格信息。

vivo 于 2022 年 11 月发布 Y02 手机，Y03 作为继任者将配备 6.56 英寸 IPS LCD 面板，具有 HD+ 分辨率和 90Hz 刷新率。

该机将搭载联发科 Helio G85 处理器，这是一款八核芯片组，距离发布已过去将近四年时间。

该机将有 4GB+64GB 和 4GB+128GB 两种存储配置，支持扩展内存，最高可以分配 4GB 的存储空间作为扩展内存。

IT之家附上相关渲染图如下：

机身背面采用磨砂设计，配备 1300 万像素主摄像头和 0.08MP QVGA（来自原文，不确定是否写错）辅助镜头，以及 LED 闪光灯。

前置摄像头为 500 万像素自拍镜头。相机设置将包括多种模式，如超级夜景模式、夜景时尚滤镜、全景、多风格人像、慢动作、延时摄影和专业模式。

vivo Y03 将内置 5000mAh 电池，支持通过 USB-C 端口进行 15W 充电，此外，这款手机的防尘防水等级为 IP54。

系统方面该机预装基于 Android 14 的 Funtouch OS 14，在价格方面，该设备预计售价约为 100 美元。

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