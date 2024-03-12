用人工智能技术制作淫秽物品，去年 21 人落网

IT之家 3 月 12 日消息，IT之家从公安部官网获悉，2023 年全国公安机关共侦破传播淫秽物品类刑事案件 4500 余起，捣毁淫秽色情网站、App 4900 余个。为进一步加大重点案件督办指导力度，公安部会同全国“扫黄打非”办公室联合挂牌督办重大案件 326 起，组织对 19 起重点案件发起集群战役，取得显著成效。

2023 年，公安机关全链条打掉网络淫秽直播犯罪团伙 13 个，捣毁一对一网络淫秽直播 App 25 个，涉案金额 2 亿余元。针对利用人工智能 AI 技术制作淫秽物品的新型犯罪，公安机关深入研究案件特点，提升侦查打击能力，成功侦破相关案件 2 起，抓获犯罪嫌疑人 21 名。

2023 年，全国公安机关共侦破网络儿童淫秽色情案件 84 起，侦破制作传播淫秽色情小说、漫画、游戏、手办专案 17 起，查获淫秽游戏、漫画、动漫 1.7 万余部，查获淫秽小说 3.7 万余部，查获淫秽手办 23 万余件，全力保护未成年人健康成长。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。