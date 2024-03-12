Meta 再次向苹果 Vision Pro 取经，Quest 头显或将支持查看全景照片

IT之家 3 月 12 日消息，Meta Quest 头显可能即将获得一项新功能 —— 显示全景照片并以 VR 模式进行浏览，这项功能目前已经在苹果的 Vision Pro 头显上实现。

在上周末，X 用户 @M1 发现，Meta Quest 的 iOS 应用中出现了一段代码，内容为“您拍摄的全景图将出现在这里”，该代码的真实性随后也得到了其他用户证实。

不过，目前尚不清楚这项功能的具体细节，包括推出时间和将以何种形式呈现。但从代码内容来看，未来 Meta Quest 用户或许可以直接用头显浏览 iPhone 拍摄的全景照片，获得身临其境的体验。类似的功能已经在苹果的 Vision Pro 头显上实现。

值得一提的是，Meta Quest 在 v62 版本更新中加入了对苹果空间视频 (Spatial Videos) 格式的支持。这种 3D 视频格式可以通过 Meta Quest 应用上传到 Meta 的服务器，然后在头显内观看。

一直以来，Meta（前身为 Facebook）都以借鉴竞品功能而闻名，此次从 Vision Pro 汲取灵感也并不让人意外，更何况，空间视频和全景照片的支持对于 Meta 来说难度并不算高。

不过，与功能创新相比，Meta Quest 目前最大的短板在于其操作系统和用户界面 (UI)，这也是其相比于 Vision Pro 的最大劣势。IT之家注意到，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 最近也透露，他们的团队正在“重新设计一些核心 UI 基础设施”。

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