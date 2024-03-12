保时捷今年将推四款重磅新车，电动化目标不变

IT之家 3 月 12 日消息，保时捷今日公布了 2023 财年业绩报告。报告显示，保时捷 2023 年全年营收为 442 亿欧元（IT之家备注：当前约 3469.7 亿元人民币），同比增长 7.7%。2023 年，保时捷全球交付量增长 3.3%，达到 320,221 辆。

为延续强劲的势头，保时捷计划在 2024 年推出至少四款全新或大幅改款的车型。首款上市的新车将是备受期待的全新纯电动 Panamera。紧随其后的是升级换代的纯电动 Taycan，新车将在今年春季上市。

上个月，保时捷发布了 2025 款 Taycan，新款车型拥有更长的续航里程、更快的充电速度以及更强悍的性能。本周，保时捷又推出了其有史以来最强大的量产车型 ——Taycan Turbo GT，最大功率可达 1092 匹马力，百公里加速仅需 2.2 秒。

备受瞩目的纯电动 Macan 也将在 2024 下半年开启交付，保时捷表示，自开启预订以来，Macan EV 的订单表现非常出色，目前已获得超过 10,000 辆的订单，这些用户甚至还没有试驾过这款车。

此外，升级版保时捷 911，包括高性能混合动力版本，将于今年夏初推出。

得益于电动汽车需求的不断攀升，保时捷坚持其电动车销售目标，计划到 2030 年实现 80% 的交付量为纯电动车型。保时捷正以前所未有的力度推进电动化进程，其中包括计划于本十年中期推出的电动版 718 车型，以及备受期待的纯电动卡宴。

此外，保时捷还将推出定位于现有卡宴之上的全新纯电动豪华 SUV，新车将提供更运动的驾乘体验，并基于与首款纯电动兰博基尼车型相同的 SSP 平台打造。保时捷首席执行官布鲁默表示，这款即将推出的豪华电动 SUV 将是一款“极具运动风范的 SUV”。

尽管密集的新车投放可能会导致利润下滑，但保时捷预计 2024 年的营收将小幅增长至 40-42 亿欧元。

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