比亚迪张卓：海洋网今年新车很多，海狮 07 DM-i 有望年底推出

IT之家 5 月 12 日消息，据懂车帝今日报道，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓在采访中介绍了海洋网全年的产品规划。

张卓表示，今年海洋网的新车不止海狮 07 EV，“还有很多”。其中，海豹 06 DM-i 将于二季度（本季度，4-6 月）完成上市。海豹 06 DM-i 和秦 L 两款新车将首发搭载第五代 DM 混动技术，综合续航或将达到 2000 公里。

此外，于不久前的北京车展期间首发亮相的 OCEAM-M 概念车也将在第三季度上市，该车基于全新纯电平台打造，量产版区间为 15 万-20 万元。张卓还透露，“年底会根据市场的反馈，储备海狮 07 的 DM-i 版本。”

张卓表示，明年预计还有 4 到 5 款新车发布，未来将在 7-30 万元的价格区间内不断补充新产品，实现 A0 级（小型车）到 C 级（中大型车）的覆盖。随后，SUV 车型将会整合为海狮 IP，轿车车型将整合为海豹 IP。

综合IT之家此前报道，比亚迪海狮 07 EV 已经于 5 月 10 日正式上市，售价为 18.98 万-23.98 万元。该车也是比亚迪 e 平台 3.0 Evo 的首款车型，这一全新平台集成了比亚迪电动化核心技术。

工信部近期公布的第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，海豹 X 的“证件照”也首发亮相。该车的长宽高分别为 4630/1880/1490 毫米，轴距 2820 毫米，将提供 18 英寸和 19 英寸两种规格的轮辋。从外观来看，这款新车极有可能就是 OCEAN-M 概念车的量产版。

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