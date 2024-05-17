微星预热 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板，支持 5G 有线网络

IT之家 5 月 17 日消息，微星今日预热 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板。该主板的最大特色就是换装了瑞昱的 5G 有线网卡。

除支持 5G 有线网络外，这块主板还采用了高通 Wi-Fi 7 无线网卡和瑞昱 ALC 4080 声卡。

IT之家整理该主板规格如下：

PCB 设计与内存

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 采用 8 层 PCB 设计，覆盖 2 盎司铜箔。该主板采用 19+1+1 相供电设计，核心部分搭载 105A Dr.MoS。

内存方面，MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板搭载 4 条 DDR5 内存插槽，至高支持 DDR5-7800 内存超频。

PCIe 与存储

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 拥有 3 条 PCIe 插槽，其中最上方的主 PCIe 插槽采用合金加固，支持 PCIe Gen5，第二条插槽为 PCIe Gen3x1，第三条为物理上 x16 的 PCIe Gen4x4。

该主板提供了 5 条 M.2 插槽，包含一条来自 CPU 的 PCIe Gen5x4 插槽，一条来自 CPU 的 Gen4x4 插槽和三条来自芯片组的 Gen4x4 插槽。

此外微星还为这块主板提供了 6 个 SATA 接口。

IO 连接

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 在后置 IO 面板上配置了 2 个 USB Type-A 5Gbps 接口、6 个 USB Type-A 10Gbps 接口、1 个 USB Type-C 10Gbps 接口和 1 个 USB Type-C 20Gbps 接口。

前置接针方面，该主板提供了 4 组 USB 2.0 接针、2 组 USB Type-A 5Gbps 接针和 1 组 USB Type-C 20Gbps 接针。

其他

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板包含一张附送的 USB4 扩展卡，可安装在该主板的第三条 PCIe 插槽上。

该扩展卡可提供 2 个 USB4 接口和 2 个 DP 1.4 接口，接入 PCIe 6pin 辅助供电线后第一个 Type-C 接口可提供 100W PD 供电，第二个接口也可提供 27W PD 输出。

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