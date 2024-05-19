华为全球首个 F5G-A 光应用创新中心落户武汉

IT之家 5 月 19 日消息，据“武汉发布”官方公众号，在 2024 中国光谷・光电子信息产业创新发展大会期间，武汉东湖高新区管委会与华为技术有限公司共同举办华为光应用创新中心启动仪式，这标志着华为全球首个 F5G-A（F5G Advanced）光应用创新中心落户武汉。

华为表示，相关光应用创新中心将聚焦光联接和光感知两大方向，为行业用户提供一系列的光应用解决方案，同时做好 F5G-A 方案的创新与集成验证、产业生态合作等重点工作。

IT之家经查询得知，F5G-A 标准最初公布于 2023 年 11 月，该标准主要面向商业云端市场，拥有“固定宽带”、“全光联接”、“可保障品质的体验”、“实时韧性联接”、“光感知与可视化”、“绿色敏捷全光网”六大特征，主要包含以下规格：

立体联算骨干网：通过 3D Mesh 立体架构、400G 超大带宽和 99.9% 以上的可靠性，实现智算数据中心之间的无阻塞联接和无损协同，连接运营商、行业、数据中心、互联网等业务的算力资源。

全 Mesh 城域核心网：可实现数据中心之间信息以最短路径直达，实现 1 毫秒低时延的算间互联；通过 OTN 下沉到边缘，实现全光交换，业务一跳直达，入网即入算，满足个人、家庭、企业等业务 1 毫秒入算的需求。

万兆智能接入网：将 50G PON 技术接入至家庭场景，实现家用万兆网络，同时通过对接入业务的智能识别和智能硬切片分流，并与上行 OTN 硬管道对接，为云电脑、云渲染等高算力要求的业务提供类本地体验。

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