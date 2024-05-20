微软 Surface Laptop Go 3 笔记本获固件升级：修复屏幕闪烁问题、提升 Wi-Fi 连接能力

IT之家 5 月 20 日消息，微软为 Surface Laptop Go 3 笔记本电脑推出 5 月固件更新，适用于运行 Windows 10 22H2 及更新版本系统的设备。

解决了与英特尔安全公告 INTEL-SA-00923、INTEL-SA-00929 与 INTEL-SA-00950 相关的潜在安全漏洞。

解决预启动 (PXE) 安全漏洞。

修复了设备连接到 Surface Dock 2 时闪烁或屏幕闪烁的问题。

改进了设备与 Wi-Fi 的连接，并解决了设备处于待机状态时蓝牙配对的问题。