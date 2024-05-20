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微软 Surface Laptop Go 3 笔记本获固件升级：修复屏幕闪烁问题、提升 Wi-Fi 连接能力

2024/5/20 17:33:46 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 20 日消息，微软为 Surface Laptop Go 3 笔记本电脑推出 5 月固件更新，适用于运行 Windows 10 22H2 及更新版本系统的设备。

  • 解决了与英特尔安全公告 INTEL-SA-00923、INTEL-SA-00929 与 INTEL-SA-00950 相关的潜在安全漏洞。

  • 解决预启动 (PXE) 安全漏洞。

  • 修复了设备连接到 Surface Dock 2 时闪烁或屏幕闪烁的问题。

  • 改进了设备与 Wi-Fi 的连接，并解决了设备处于待机状态时蓝牙配对的问题。

  • 解决与 Wi-Fi 和蓝牙相关的安全漏洞，以保护设备免受潜在威胁。

IT之家图赏

▲ IT之家图赏：Surface Laptop Go 3

IT之家附三项潜在安全漏洞内容如下：

  • Intel-SA-00923：某些英特尔 SPS 固件版本可能存在资源消耗失控的问题，授权用户可能会通过网络访问的方式进行拒绝服务攻击。

  • Intel-SA-00929：某些英特尔处理器的 BIOS 固件中存在竞争条件漏洞，授权用户可能会通过本地访问的方式提升权限。

  • Intel-SA-00950：某些英特尔处理器指令序列可能导致意外行为，经身份验证的用户可能会通过本地访问的方式提升权限、泄露信息或是发动拒绝服务攻击.

该版本更新包含以下组件：

  • Surface Dock 2 扩展 6.16.8.0 固件更新

  • 英特尔 AX201 网卡驱动 23.30.0.6

  • 英特尔蓝牙驱动 23.30.0.3

  • 英特尔管理引擎接口 2334.5.1.0

  • 英特尔 iCLS 客户端 1.70.101.0

作为参考，微软 Surface Laptop Go 3 笔记本国行去年 10 月 10 日开启预售，搭载酷睿 i5-1235U 处理器、12.4 英寸 3:2 宽高比 PixelSense 触摸屏，6388 元起。

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关键词：微软Surface笔记本电脑

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