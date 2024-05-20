全新白色 / 深蓝配色，惠普 OmniBook X / EliteBook Ultra G1q 骁龙 X Elite 笔记本更多渲染图曝光

IT之家 5 月 20 日消息，继上周银灰色的惠普 OmniBook X 商务笔记本泄露后，爆料人 Evan Blass 今日放出了白色 OmniBook X 与深蓝配色的 EliteBook Ultra G1q 的官方渲染图。

▲ 白色惠普 OmniBook X，图源 Evan Blass

▲ 深蓝色惠普 EliteBook Ultra G1q，图源 Evan Blass

两款电脑均搭载高通骁龙 X Elite 处理器，实为同款模具的不同市场名称。其电源按键与 Fn 功能键区采用撞色设计，腕托处印有蓝色 AI 标志。

▲ 灰色惠普 OmniBook X，图源 WinFuture，下同

IT之家此前报道，惠普 OmniBook 系列笔记本时隔 22 年回归，型号 TPN-W163，现已通过国家 3C 认证，其市场型号为：

惠普 OmniBook X 14 英寸笔记本 AI PC

惠普 OmniBook X 笔记本

惠普 OmniBook X 笔记本 14X

惠普蜻系列高端轻薄商务本骁龙版

惠普 EliteBook Ultra 14 英寸 G1q 笔记本 AI PC

惠普 EliteBook Ultra G1q 14X

新款 OmniBook X 笔记本电脑 A 面仍采用惠普“薯条”Logo 设计。

该款惠普蜻系列骁龙版商务本已经现身 Geekbench，搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器。

渲染图显示惠普 OmniBook 笔记本左侧提供两个 USB Type-C 接口，其中一个为 40Gbps 速率的 USB4 接口；右侧提供一个 USB Type-A 接口与 3.5mm 音频输出接口。

参考阅读：

《惠普 OmniBook 蜻系列商务笔记本渲染图泄露：骁龙 X Elite、腕托印有 AI 标志》

《搭载骁龙 X Elite 处理器，惠普 Dragonfly 14 蜻系列商务笔记本现身 Geekbench》

《惠普蜻系列骁龙版商务本 OmniBook X 14 通过 3C 认证：骁龙 X Elite、65W 电源》

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