联想 YOGA Pro 14s 2024 笔记本发布：酷睿 Ultra、可选 RTX 4060 独显，8699 元起

IT之家 5 月 20 日消息，联想 YOGA Pro 14s 2024 笔记本正式发布，搭载酷睿 Ultra 处理器，可选 RTX 4060 独立显卡，最高 85W 整机性能释放，售价 8699 元起。

Ultra 7 155H / 32GB / 1TB：8699 元

Ultra 9 185H / 32GB / 1TB：8999 元

Ultra 9 185H / RTX 4060 / 32GB / 1TB：12999 元

2024 款 YOGA Pro 14s 笔记本搭载酷睿 Ultra 7 / 9 处理器，可选 RTX 4060 独立显卡，板载 32GB LPDDR5x 7467 内存，预装 1TB PCIe 4.0 固态硬盘。

IT之家注意到，该款笔记本核显版预留 2280 硬盘位，性能释放 60W；独显版无预留硬盘位，性能释放为 85W。

新款电脑搭载一块 14.5 英寸 3K 120Hz 屏幕，覆盖 100% DCI-P3 色域，经 DCI-P3 与 sRGB 双色域硬件校准，支持十点触控。

新机还搭载 1.5mm 键程键盘、杜比全景声四扬声器与 73Wh 电池，核显版可选信风灰、雾海蓝两款配色，独显版仅提供信风灰配色。

2024 款 YOGA Pro 14s 笔记本提供一个雷电 4、一个全功能 USB-C、一个 5Gbps USB-A 与 HDMI 2.1 TMDS 接口，位置分布如图所示。

联想 YOGA Pro 14s AI 高能本现已开启 200 元定金预售，5 月 31 日 20:00 正式开售。

IT之家注：京东暂未上架 Ultra 7 版本，Plus 会员可使用 5000-400 优惠券。

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