联想发布 Yoga Slim 7x 笔记本：骁龙 X Elite、3K 1000nits OLED 触控屏

IT之家 5 月 21 日消息，联想凌晨发布了 Yoga Slim 7x 笔记本，搭载高通骁龙 X Elite 处理器。

据介绍，骁龙 X Elite 处理器搭载 12 核 Oryon CPU、Adreno GPU 与 Hexagon NPU，其 NPU 可提供 45 TOPS AI 算力。

此外，该电脑还搭载最高 32GB LPDDR5x-8448 内存，预装 1TB PCIe 4.0 2242 固态硬盘。

此外，Yoga Slim 7x 笔记本还搭载 70Wh 电池，重 1.28kg，厚度仅为 12.9mm，机身共搭载三个 USB Type-C 接口，均为 40Gbps 全功能规格。

新机搭载一块 14.5 英寸 16:10 3K 90Hz OLED 触控屏，峰值亮度可达 1000 尼特，覆盖 100% sRGB 与 P3 色域，通过 VESA DisplayHDR True Black 600 认证。

联想 Yoga Slim 7x 笔记本将于今年 6 月在美国市场上市，起售价 1199 美元（IT之家备注：当前约 8669 元人民币）。

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