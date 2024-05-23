专为 Cybertruck 设计：特斯拉上架 Cybervessel 水杯，售价 50 美元

IT之家 5 月 23 日消息，受 Cybertruck 启发，特斯拉推出了一款 Cybervessel 水杯，美国官网显示为 50 美元（IT之家备注：当前约 363 元人民币），中国官网暂未上架。

这款 Cybervessel 水杯提供了“经典不锈钢”和“深邃黑（哑光黑）”两种颜色可选，其中不锈钢版本有着类似 Cybertruck 车身钢板的光泽和质感，而且专为 Cybertruck 杯架设计，可与所有特斯拉车型兼容。

据介绍，特斯拉 Cybervessel 水杯采用双层不锈钢制成，配有真空密封盖和铰接手柄，拥有出色的保温性能，无论是热饮还是冷饮，都能长时间保持其原有的温度。

容量方面，特斯拉 Cybervessel 可装下 20 盎司（约 591 毫升）的液体。值得一提的是，这款水杯还支持洗碗机清洗，方便快捷，省去了手动清洗的烦琐过程。

作为参考，目前特斯拉中国官网提供了两款酒杯、一款开瓶器、两款马克杯、一款咖啡杯、三款保温杯、、一款不锈钢水壶。

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