8699 元 → 5299 元：小天鹅小钢炮 188 + 89 热泵洗烘套装 24 期免息

小天鹅 小钢炮系列 188 + 89 热泵洗烘套装 日常售价 8699 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 5299 元 + 24 期免息：

点击下方卡片，可领满 5000-1000 元店铺券。

PLUS 会员可领满 6000-600 元超级补贴：点此查看。

加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 900 元。

付定金送 200 元红包，咨询客服再送 200 红包。

8199-1000-600-900-200-200=5299 元，付定金送洗护套盒，付尾款再送折叠洗衣机，晒单享全国三年保修。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，小天鹅 小钢炮系列 TG100VC188 滚筒洗衣机 搭载 BLDC 变频电机，支持 UDC 净泡洗 + 水魔方冷水洗，配合 I-smart 洗涤剂智能投放，减少化学残留，标称洗净比可达 1.10，具备专用毛屑过滤网，且提升筋遇水释放银离子。

另外，TH100VH89WT 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线 UV 灯。三种烘干模式，结合精准的衣干即停检测，三种烘干湿度可选。

官方参数

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】