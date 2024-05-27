4599 元 → 3002 元：小天鹅小乌梅 2.0 滚筒洗衣机京东 618 新低发车

小天鹅 小乌梅系列 TG100RVICPRO 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 4599 元。

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** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 15mm 微缝嵌入，可完全嵌入 600mm 家装行业主流柜体。

内部搭载 BLDC 变频电机，支持超微净泡洗，1.10 洗净比。

官方参数

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