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富士 X-T50 微单相机今晚开售：4020 万像素 / 7 档 5 轴防抖，机身 9999 元

2024/5/31 17:33:06 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 猪杂粥 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息，富士此前在 X Summit Sydney 活动中推出的 X-T50 微单相机现已上架电商平台，单机身售价 9999 元，将于今晚 8 点正式开售。

IT之家汇总这款相机大致信息如下：

X-T50 是 X-T30 II 的继任机型，但并非替代机型。X-T50 有别于 X 系列其它产品，机身采用了新颖、更加圆润的造型，顶部还有一个胶片模拟旋钮，这在富士 GFX 相机中尚属首次。

“胶片模拟”是富士胶片专有的关键功能，可实现多种色调。X-T50 还采用了新的圆形设计，实现了高握持性能和紧凑尺寸。

具体参数信息：

  • X 卡口

  • 重约 389g（不包括电池或存储卡）

  • 23.5mm x 15.7mm（APS-C 尺寸）X-Trans CMOS 5 HR 传感器

  • 约 4020 万有效像素

  • X-Processor 5 处理器

  • 扩展感光度性能 ISO 125-12800 (64-51200)

  • 1/180000 秒 快门速度

  • 支持 1.4、2.0 倍数码增距功能

  • 425 对焦点，支持 A 智能主体识别对焦

  • 采用了与前代机型相同的 3 英寸 184 万像素可倾斜后置 LCD 显示屏

  • 8fps 连拍（机械），20fps 连拍（电子）

  • 7.0 档 IBIS 五轴防抖

  • 0.62X236 像素 EVF+184 万像素 LCD

  • 内置 1.4x / 2.0x 数字变焦器

  • 机身胶片滤镜旋钮

  • 20 种胶片模拟滤镜，包含 Reala Ace

  • 支持 6.2K30p、4K60p 视频录制

  • F-Log2、ProRes 和 BlackMagic RAW

  • 支持 SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡，兼容 UHS-I 和 UHS-II

  • NP-W126S 锂电池，续航 390 张图片

  • 低功耗蓝牙 4.2、Wi-Fi 6

  • Type-C (USB3.2 Gen2x1) 接口

  • HDMI 输出

  • 防尘、防溅

  • 黑色和银色两种配色可选

京东富士（FUJIFILM）X-T50 / XT50 微单相机 9999 元直达链接

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关键词：相机富士

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