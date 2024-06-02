命途多舛：波音“星际客机”首次载人试飞再次推迟

IT之家 6 月 2 日消息，美国航天局 6 月 1 日宣布，原定于当天进行的美国波音公司“星际客机（Starliner）”飞船首次载人试飞任务因技术故障被取消。

距离计划升空仅剩 3 分 50 秒时，火箭计算机启动了暂停程序。美国宇航局 (NASA) 表示，下一次发射尝试最早要到下周三才能进行。

联合发射联盟 (ULA) 是负责这次发射任务的政府承包商，其总裁兼首席执行官托里・布鲁诺 (Tory Bruno) 表示，位于发射台底部负责启动发射序列的三个冗余计算机系统之一出现了问题，导致了发射任务自动暂停。

IT之家注意到，美国宇航局在周六晚上的更新中表示，ULA 工程师还不清楚计算机暂停的原因，他们将在周六晚上对地面支持设备进行故障排除。

美国宇航局原本计划将发射时间改期到周日，但后来表示将放弃周日的发射尝试，“以便给团队更多时间评估地面支持设备问题。”下一次可能的发射窗口期是周三和周四。

该太空舱原定搭载两名 NASA 宇航员，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地执行为期 25 小时的飞行，前往国际空间站。这是商用建造的星际飞船首次执行载人飞行任务。

NASA 宇航员布奇・威尔莫尔 (Butch Wilmore) 和苏妮・威廉姆斯 (Suni Williams) 原本计划乘坐星际客机进行首次飞行，让这艘飞船在执行 NASA 的运营任务之前接受全面测试。2011 年航天飞机退役后，美国宇航局与波音和 SpaceX 两家商业公司合作，负责往返国际空间站运送宇航员。

此次发射推迟距离星际飞船原定对接空间站的时间已经过去了一个月左右，而该发射本身就已比原计划推迟了数年。

更令人意想不到的是，NASA 在周五的新闻发布会上宣布，由于空间站的尿液循环系统本周早些时候发生故障，为腾出空间运送新的水泵，宇航员的行李将被留在地球。国际空间站项目经理达娜・威格尔 (Dana Weigel) 表示，空间站上还有备用衣物和卫生用品，机组人员可以在停留期间使用。

以下是有关这次推迟发射的更多信息：

原计划这是星际客机首次载人飞行。

2014 年，美国宇航局授予波音公司一份价值 42 亿美元的合同，以建造星际客机，作为运送宇航员执行前往国际空间站的常规任务的飞行器。

从那时起，星际客机项目就大大落后于进度并且超出预算。波音公司估计该项目已经让公司亏损超过 10 亿美元。

在授予波音公司合同的同时，美国宇航局还向 SpaceX 公司提供了 26 亿美元用于开发载人版“龙”飞船。该航天器在 2020 年进行了载人试飞，现在可以定期运送宇航员前往空间站。

星际客机一直饱受技术问题困扰。

周六的推迟发射并不是星际客机计划的第一次延误。

星际客机在 2019 年的首次任务中未能抵达国际空间站。原因是机载时钟设置错误，导致计算机过早启动了太空舱的引擎。尽管一些推进器未能按计划工作，但该航天器在 2022 年的第二次试飞中成功抵达了国际空间站。

去年，波音公司推迟了星际客机的首次载人飞行，原因是公司官员发现用于数百米电线的粘合剂可能易燃，并且太空舱的三个降落伞连接绳索强度似乎低于预期。

5 月 6 日的发射尝试由于运载星际客机的火箭上一个卡住的阀门而被取消。该阀门已被更换，但工程师还发现星际客机的一个推进器存在轻微的氦气泄漏。

泄漏可能是由于密封件故障所致，但工程师们并不完全确定。尽管如此，经过数周的广泛分析后，他们表示即使存在泄漏，星际飞船也可以安全飞行。

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