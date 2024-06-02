OPPO Reno12 / Pro 手机维修备件价格公布：屏幕组件 690 元起，主板 1290 元起

IT之家 6 月 2 日消息，OPPO Reno12 / Pro 手机于 5 月 31 日迎来首销，全系等深四曲柔边直屏设计，首发 2699 元起。现在，OPPO 官网已公布这两款新机的维修备件价格。

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12 标准版

OPPO Reno12

屏幕组件 690 元

主板（12G+256G）1290 元

主板（16G+256G）1590 元

主板（12G+512G）1590 元

主板（16G+512G）1790 元

电池盖组件 199 元

后置主摄像头（50M）220 元

后置广角摄像头（8M）65 元

后置长焦摄像头（50M）190 元

电池 199 元

电源适配器（11V 7.3A）199 元

数据线 49 元

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12 Pro

OPPO Reno12 Pro

屏幕组件 720 元

主板（12G+256G）1990 元

主板（16G+256G）2190 元

主板（16G+512G）2490 元

电池盖组件 239 元

后置主摄像头（50M）320 元

后置广角摄像头（8M）65 元

后置长焦摄像头（50M）190 元

电池 199 元

电源适配器（11V 7.3A）199 元

数据线 49 元

需要注意的是，保外维修收费 = 维修备件费用 + 人工费 50 元，每月 16-18 日为 OPPO 会员日，会员当日现场送修免收人工费。

关于 OPPO Reno12 / Pro 手机的具体配置，IT之家已经进行详细报道，感兴趣的朋友可以查看产品百科。

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