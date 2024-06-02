波音中国总裁柳青：波音已恢复向中国交付飞机，与商飞既是竞争者又是合作伙伴

IT之家 6 月 2 日消息，5 月 30 日，波音中国总裁柳青接受了深圳卫视 & 壹深圳客户端记者专访时表示，波音一如既往把中国市场作为重中之重，波音与深圳在低空物流方面有极大合作机会。

柳青表示，未来 20 年，中国或将需要超过 8500 架新的民用飞机和价值 5500 亿美元（IT之家备注：当前约 3.99 万亿元人民币）的民航服务，中国的航空市场发展潜力巨大，“在未来的十年当中，我们预测中国整个运行的机队规模会从现在的 4300 多架增长到 6000 多架。”

交付情况方面，柳青表示：“最近进展非常好、非常顺利。我们现在已经开始恢复向中国市场交付波音新的飞机，其中包括 737max 和 787 梦想飞机。”

对于中国商飞 C919 加入竞争，柳青表示：“中国商飞取得了一些成就，我们也乐见他们取得这些成果。波音公司跟中国商飞有着非常特殊的关系，可以说我们既是竞争者，又是密切的合作伙伴。”

此前，波音和中国商飞在浙江舟山成立合资生产制造中心，这也是迄今为止波音在海外建立的唯一一个生产制造中心。

公开资料显示，柳青曾担任福特汽车大中华区副董事长、福特汽车国际市场集团副总裁兼总法律顾问、克莱斯勒汽车及克莱斯勒-戴姆勒公司领导。他于 2022 年初加入波音，并负责领导波音中国的政府关系团队。当前，波音的在华业务每年对中国经济的直接贡献超过了 15 亿美元（当前约 108.9 亿元人民币）。2023 年 9 月，柳青正式开始担任波音中国总裁。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。