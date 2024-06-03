技术问题致发射中止，波音“星际客机”本周还有两次机会进行首次载人飞行

IT之家 6 月 3 日消息，原定于周六下午执行的波音公司星际客机（Starliner）首次载人飞行任务被取消。原因是在发射的最后一刻，用于发射火箭的地面计算机系统出现问题，导致发射被迫中止。美国宇航局 (NASA)、波音公司和联合发射联盟 (ULA) 在评估问题后曾讨论过今天 (6 月 3 日) 进行发射的可能性，但最终决定等待 6 月 5 日或 6 日的下一个发射窗口。

IT之家注意到，此次发射中止并非因星际客机本身的问题，而是地面发射排序器（ground launch sequencer）因为未知原因自动中止了发射程序。联合发射联盟总裁兼首席执行官托里・布鲁诺 (Tory Bruno) 在周六晚些时候的新闻发布会上解释说，问题出在无法验证发射排序器的冗余性上。该系统由三个完全相同的大型计算机组成，因此它是“三重冗余”的。布鲁诺表示，在发射前几分钟的系统健康检查中，其中一台计算机启动缓慢，导致自动中止程序启动。

美国宇航局表示，推迟发射是为了“让团队有更多时间评估地面支持设备问题”。下一个发射窗口将在 6 月 5 日开启，具体发射时间尚未公布。据 Ars Technica 报道，如果星际客机无法在 6 月 6 日之前发射，则将至少再推迟 10 天，因为联合发射联盟团队需要更换宇宙神五号运载火箭的电池。

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