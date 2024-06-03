助力新能源出海，哪吒汽车印度尼西亚工厂开启本地化量产

IT之家 6 月 3 日消息，据哪吒汽车消息，2024 年 5 月 31 日，印尼电动汽车制造商 PTNETA Auto 以 CKD 形式（全散件组装）正式开始本地化生产。位于西爪哇勿加泗的 PT Handal Indonesia Motor (HIM) 为哪吒汽车的最新车型 NETA V-II 进行了初步组装。

印尼哪吒汽车联席总裁孔繁龙表示：

工厂以 CKD 的形式，正式开始 NETA V-Il 的初步量产。我们感谢印尼政府、PT Handal Indonesia Motor 以及我们的合作伙伴和同事，感谢他们为我们在印尼提供先进、优质电车的大力支持。这是哪吒汽车成功进军印尼市场的重要时刻。我们相信，在印尼量产哪吒汽车不仅将巩固我们在印尼市场的地位，还将极大促进印尼汽车行业的发展。

孔繁龙还透露，本地化生产开始后，希望印尼哪吒工厂能够满足市场对智能电车的长期需求，并进一步成为哪吒汽车的生产基地，支持哪吒汽车从印尼出口到其他国家。

IT之家注意到，目前哪吒汽车计划在海外推出三座工厂。其中，泰国工厂已于 2023 年 11 月底投产，3 月 13 日大规模量产，将成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地。

哪吒汽车印尼工厂则于近日以 CKD 形式（全散件组装）正式开始本地化生产。IT之家注：KD 有三种形式，为 CKD（全散件组装）、SKD（部分散件组装）、DKD（整车完整组装）。KD 件指从国外进口全部散装件，然后在国内组装生产。

今年 1 月，哪吒汽车与马来西亚合作伙伴在森美兰州 Rembau Chembong 工业区完成了哪吒汽车海外第三家工厂的奠基仪式。据介绍，该工厂计划于 2025 年正式投产，将巩固哪吒汽车在当地市场的领先地位。

据介绍，2023 年，哪吒汽车海外销量突破 20000 台，同比增幅达到 567％，并计划在 2024 年加速出海步伐，市场覆盖至 60 多个国家，海外渠道数量将突破 500 家。

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