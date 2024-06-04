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火狐 Firefox 130 浏览器新特性：本地模型自动生成图片 Alt 文本

2024/6/4 10:39:43 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 4 日消息，Mozilla 公司于 5 月 31 日发布博文，计划在火狐 Firefox 130 浏览器中测试引入新的功能，使用完全私有、本地运行的 AI 模型自动生成图片的 Alt 文本内容。

Alt 文本，也叫 Alt 标签或 Alt 属性，指的是附加在图像上用来描述图像所显示内容的文本。此文本嵌入在网站的代码中，通常可以通过将光标悬停在图像上查看。

Alt 文本的目的是传达图像的内容。IT之家网站上的图片都会附加 Alt 文本内容，例如下面这张图片的 Alt 文本内容就是“Firefox Nightly 测试本地生成 Alt 文本”。

Firefox Nightly 测试本地生成 Alt 文本

不过网络上很多图片都不包含 Alt 文本内容，Web Almanac 在 2022 年的报告中指出，互联网上将近一半的图片缺少 Alt 文本。

Mozilla 公司正尝试使用基于 Transformer 的多个机器学习模型来描述图片，这些模型非常“小而优”，可以在资源有限的设备上运行。

这些模型虽然无法叫板  GPT-4 Turbo 或 LLaVA，不过其准确性足以在各种硬件设备上提供有价值的见解。

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关键词：Firefox浏览器

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