中国科学院院士欧阳明高：今年我国燃料电池车销量有望接近万辆

IT之家 6 月 5 日消息，据财联社，在今日举办的 2024 国际氢能与燃料电池汽车大会上，中国科学院院士欧阳明高表示，目前中国已形成涵盖氢能的制、储、运、加全产业链完整产业生态。

欧阳明高表示，从 2020 年到 2024 年，我国商用车燃电系统性能在额定功率、最高效率、质量功率密度等指标均有大幅提高，大功率、高效率的系统不断涌现，系统寿命从 1 万小时提升到 2 万小时，系统成本大幅下降约 50%。今年我国燃料电池车销量有望接近 1 万辆，到 2025 年预计运行的燃料电池车辆将达到 5 万辆以上，2035 年将突破 100 万辆。

工信部去年 12 月公布数据显示，2023 年 1 到 11 月，我国累计生产燃料电池汽车 5261 辆，同比增长 35%，保持良好发展态势。在技术方面，燃料电池系统成本下降到每千瓦 3000 块钱，比 2020 年降低了 80%，电堆体积功率密度达到每升 4000 瓦，比 2020 年提升了 35%。

在燃料电池汽车方面我国突破了很多关键技术，包括八大零部件实现了 80% 以上国产化的程度，从技术角度来讲和国际水平非常接近。（IT之家注：工信部列出的氢燃料电池汽车需要取得突破的八大核心零部件，分别是电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机以及氢气循环系统。）

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