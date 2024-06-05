首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

6年整机质保 + 1年只换不修：小天鹅小乌梅洗衣机 2684 元（日常 3599 元）

2024/6/5 17:36:40 来源：IT之家 作者：百竹 责编：百竹
评论：

小天鹅 小乌梅系列 TG100RVIC 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3599 元，今日京东自营折后仅需 2684.6 元 + 12 期免息。

需叠加以下优惠：

  • 点击下方卡片，可领 200 元券；

  • 下单立返 200 元京豆（结算时可见）；

  • 领 200-20 元平台补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）；

  • PLUS 会员立减 14.4 元，且售价下方可领 3000-240 元补贴券；

  • PLUS 还可购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新（可选普通牙刷），京东补贴 200 元。

  • 赠 3 年延保（共 6 年）+1299 元小天鹅 mini 洗衣机 + 149 元乐扣乐扣不粘锅。

3599-200-200-20-14.4-240-40-200=2684.6 元，支持 365 天只换不修。

本次无需晒单、写种草秀等等即可拿到优惠，真真划算：

京东小天鹅 10kg 滚筒洗衣机小乌梅 TG100RVIC 券后 2684.6 元领 200 元券

此款支持两侧 15mm 微缝嵌入，可嵌入 600mm 家装行业主流柜体。

内部搭载 BLDC 变频电机，支持超微净泡洗，1.1 洗净比。

官方参数

京东小天鹅 10kg 滚筒洗衣机小乌梅 TG100RVIC 券后 2684.6 元领 200 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小天鹅滚筒洗衣机小乌梅

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用