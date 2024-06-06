奔驰被曝将采用 Momenta 轻图城区方案，CLA 车型首发，2025 年 4 月落地

IT之家 6 月 6 日消息，IT之家从 36 氪汽车获悉，奔驰纯电 CLA 车型目前已确定采用英伟达 Orin 芯片，将搭载由 Momenta 提供的不依赖高精地图高阶智驾方案，实现城区导航辅助驾驶功能。这款车计划于 2025 年 4 月投产。

奔驰等老牌豪华品牌的智驾节奏较慢，其最新的智驾进展仍停留在 2023 年底的“全新 E 级长轴距版支持高速导航辅助驾驶功能”。在国内智驾齐头并进的 2024 年，奔驰销量与市场份额更是出现下滑态势，智能化成了其延续豪华定位的短板之一。

奔驰的全新纯电 CLA，将成为奔驰首款落地城市导航辅助驾驶功能的车型。CLA 是奔驰旗下 coupe 轿跑产品线的重要车型之一，产品指向更加年轻、时尚、运动，其用户群体对高阶智驾功能的接受度更高。

▲ 2023 年 11 月上市的奔驰 CLA 五门猎跑车

报道称新款 CLA 首次提供了纯电版本，其所在的 MMA 平台，是奔驰旗下第二个纯电平台，支持 800V 电气架构、最高 250kW 的充电功率，在座舱上将搭载奔驰自研的 MB.OS 操作系统，并引入大语言模型。

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