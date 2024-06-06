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火狐 Firefox Nightly 浏览器更新：默认启用标签页预览

2024/6/6 11:32:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 6 日消息，Mozilla 公司昨日通过 Firefox Nightly 官方 X 账号发布推文，表示在 Nightly 频道最新 Firefox 浏览器版本中，引入了新的实验 Flag，用户启用后鼠标悬停在标签页上，可以在缩略图中预览标签页内容。

Mozilla 在 Firefox 123 稳定版更新中已经引入相关设置，用户可以在 about:config 页面启用以下实验 Flag：

  • browser.tabs.cardPreview.enabled-将值设置为 "true

  • browser.tabs.cardPreview.showThumbnails 的值设置为 "true"。

  • browser.tabs.cardPreview.delaMs 以毫秒为单位指定延迟时间

而最新的 Firefox Nightly 版本不再需要调整上述参数，所有用户默认启用标签页预览功能。

IT之家注：Firefox Nightly 频道固然可以让用户尝鲜各种新特性、新功能，但存在一些 BUG，且会导致浏览器不稳定，追求日常使用的用户并不推荐使用。

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关键词：Firefox浏览器

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