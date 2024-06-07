全球首架直播间成交“空中的士”在广州交付：199 万元，最快飞行时速 130 公里

IT之家 6 月 7 日消息，全球首架在电商平台成交的“空中的士”昨日在广州实现交付，广州合利智能公司“喜提”一台 EH216-S 无人驾驶载人航空器。

据介绍，这是全球首架在淘宝直播间全额付款成交的“空中的士”，为今年 3 月合利智能在线全款采购，花费 199 万元。

IT之家附 EH216-S 主要参数信息如下：

EH216-S 采用前沿鸥翼门设计，机舱内配备类 F1 赛车人体工学座椅。EH216-S 所有关键飞行部件采用全备份设计，包括飞控系统、各类传感器、动力系统、电池及其管理系统。即使某个部件出现问题，备份部件会立即无缝接管，航空器依然能够平稳飞行，保障安全。

亿航 EH216-S 机身长 5.73 米，高 1.93 米，两个小时内就能充满电，最快飞行速度可达 130 公里 / 小时，续航时间为 25 分钟，设计航程 30 公里。

该产品获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器。这表明该产品符合已批准的型号设计，并满足商业运营的安全与质量要求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。