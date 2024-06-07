首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

全球首架直播间成交“空中的士”在广州交付：199 万元，最快飞行时速 130 公里

2024/6/7 10:43:00 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 6 月 7 日消息，全球首架在电商平台成交的“空中的士”昨日在广州实现交付，广州合利智能公司“喜提”一台 EH216-S 无人驾驶载人航空器。

据介绍，这是全球首架在淘宝直播间全额付款成交的“空中的士”，为今年 3 月合利智能在线全款采购，花费 199 万元。

IT之家附 EH216-S 主要参数信息如下：

EH216-S 采用前沿鸥翼门设计，机舱内配备类 F1 赛车人体工学座椅。EH216-S 所有关键飞行部件采用全备份设计，包括飞控系统、各类传感器、动力系统、电池及其管理系统。即使某个部件出现问题，备份部件会立即无缝接管，航空器依然能够平稳飞行，保障安全。

亿航 EH216-S 机身长 5.73 米，高 1.93 米，两个小时内就能充满电，最快飞行速度可达 130 公里 / 小时，续航时间为 25 分钟，设计航程 30 公里。

该产品获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器。这表明该产品符合已批准的型号设计，并满足商业运营的安全与质量要求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：亿航eVTOL飞行汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用