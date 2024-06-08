哪吒 L 前机盖在周鸿祎直播中被坐瘪，官方回应：引擎盖材料具有一定弹性，极端情况减少对行人的伤害

IT之家 6 月 8 日消息，近日，在 360 集团创始人、董事长周鸿祎参与的一场直播活动中，主持人坐到哪吒 L 的前机盖上，结果出现了塌陷情况，随后褚会长用手背敲击，将前盖恢复。这一事件迅速在网络上引起了广泛关注，对此，哪吒汽车进行了官方回应。

哪吒汽车官方表示，现阶段主流日常使用的汽车引擎盖的材料都会有一定的弹性，其主要的目的是为了在发生行人碰撞的极端状况下，行人被撞弹起，摔在引擎盖上引擎盖的弹性可以减少对行人的伤害。哪吒 L 的设计伊始也是秉承着车辆安全的角度来进行设计的。

哪吒还透露，另外一个产品点是现阶段很多车辆在车身“轻量化”上面的设计，哪吒 L 材质采用成本更高的高强度钢和铝合金的混合车身结构，这样的车身设计不仅提高了车身的刚性和抗撞击能力，而且在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少电能的消耗，实现综合续航的最大化。

IT之家附官方完整回应如下：

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