火狐 Firefox 浏览器 127 稳定版发布：改进截图工具、新增“关闭重复标签页”等

IT之家 6 月 11 日消息，Mozilla 已经在其 FTP 服务器上放出了火狐 Firefox 浏览器 127 稳定版更新下载链接，主要更新屏幕截图工具，优化多个 about: 页面，改善对 SVG、XML 等文件类型的支持，提高主题兼容性和辅助功能等等。

关闭重复标签页

Firefox 127 稳定版在“列出所有标签”标签栏 Widget 和标签栏右键菜单中，添加了新的“关闭重复标签页”的新选项，帮助用户关闭重复的标签页。

支持解析 HTTPS DNS 记录

Firefox 127 新版本还在 Windows 11 系统、安卓 10 以上系统和支持的 Linux 发行版上，支持操作系统 DNS 解析器解析 HTTPS DNS 记录。

Mozilla 表示：

我们完成了通过 rel="dns-prefetch" 链接提示对 HTTPS 文档进行优化并启用 DNS 预取的工作。该标准可以让网络开发人员为重要资产指定域名，这些资产应优先解析。

提高兼容性

为了进一步减少用户指纹信息并提高网站兼容性，Firefox 127 在 Linux 系统以及 navigator.platform 和 navigator.oscpu Web API 中引入了在 Firefox 的 User-Agent 字符串中将 32 位 x86 CPU 架构报告为 x86_64（64 位）的功能。

新的开发者选项：

对于网络开发人员，该版本增加了对新的 Set JavaScript 方法的支持，以创建两个集合的联合和交集，并启用了 navigator.clipboard.read ()/write () 函数，该函数实现了粘贴右键菜单，以便用户在尝试读取非 same-origin 页面的剪贴板内容时进行确认。

IT之家附上官方 FTP 服务器地址，有需求的用户可以点击下载 Firefox 127 稳定版。

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