乘联分会崔东树：车企价格战已有变缓趋势，国内车市有望回归“促销为主”常态

IT之家 6 月 12 日消息，据上海证券报周二报道，针对当前中国汽车行业激烈的“价格战”现象，乘联分会秘书长崔东树表示，2024 年 1-5 月，有近 60 款电动车降价，的确是一场“罕见”的价格战。

IT之家注：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会），前身为“乘用车市场信息联席会”（乘联会），今年改为现名。

崔东树指出，“价格战”的背景是新能源车原材料价格下降，新能源汽车新品快速推出，新能源车渗透率达到 40% 以上等。他认为，价格战是体系能力的表现，是行业发展的必然阶段。今年 5 月后，“价格战”已经有变缓趋势。接下来，国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态，“不太会出现”动辄降价 20% 的情况。

根据乘联分会昨日公布的 5 月全国乘用车市场分析报告，当月全国乘用车市场零售 171.0 万辆，同比下降 1.9%，环比增长 11.4%。今年以来累计零售 807.3 万辆，同比增长 5.7%。

以零售数据来看，5 月新能源车国内零售渗透率 47.0%，较去年同期 33% 的渗透率提升 14 个百分点。5 月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率 71.2%；豪华车中的新能源车渗透率 28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7.5%。

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