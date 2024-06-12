我国电动汽车充电安全要求新国标将至，覆盖直流交流

IT之家 6 月 12 日消息，据工信部官网 6 月 11 日消息，按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工业和信息化部装备工业一司、国家能源局科技司组织开展了《电动汽车传导充电系统安全要求》强制性国家标准的制定，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

征求意见稿提出，该标准以 GB / T 18487.1—2023《电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求》等现行标准、充电技术路线为基础，制定电动汽车传导安全要求强制性国家标准。确保充电过程的安全性、可靠性和高效性，保障用户和周围环境的安全，防范潜在的电击、火灾和其他安全风险。通过制定明确的安全标准和试验方法，提高充电系统的设计、制造和运维质量，减少事故发生的可能性，促进电动汽车的普及和发展。

征求意见稿称，当前，我国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络，面临车桩安全互联互通、超快速 / 超大容量电能补给等新挑战。例如，存在车桩连接异常无法识别、充电过程中起火燃烧、充电接口过热烧蚀、充电线缆被碾压破损等安全问题。

征求意见稿规定了电动汽车传导充电系统的安全总则、充电接口安全、交流充电安全、直流充电安全以及对应试验方法、实施过渡期。文件适用于电动汽车交流充电系统和电动汽车直流充电系统，其供电网侧额定电压不超过 1000 V AC（交流电）或 1500 V DC（直流电）、电动汽车侧额定最大电压不超过 1000 V AC 或 1500 V DC。

其中，交流充电安全部分规定了系统安全设计和充电安全保护要求。

系统安全设计包括控制导引电路、车辆接口连接状态机载流能力、设备供电能力、接口锁止功能、触点粘连检测要求以及短路检测要求；

充电安全保护包括设备侧 CC 回路异常保护、车辆侧 CC 回路异常保护、设备侧 CP 回路异常保护、车辆侧 CP 回路异常保护、供电网断电以及输出过流保护等。

直流充电安全部分规定了系统安全设计和充电安全保护要求。

系统安全设计包括控制导引电路、过载和短路保护、电容耦合、泄放电路、绝缘检测 / 监测、接口锁止功能、高压直流接触器触点粘连检测、启动电流限制、冷却系统故障保护功能要求；

充电安全保护包括通信超时保护、车辆侧 CC1 回路异常保护、车辆侧 CC2 回路异常保护、车辆侧 CC2 回路异常保护、设备侧 CC1 回路异常保护、直流供电回路异常保护、车辆供电回路异常保护、输出过压保护、输出过流保护、负载突降保护、供电网断电等。

对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由部分显示，对于新申请的电动汽车和供电设备产品类型，自该标准实施之日起开始执行。对于已获得型式批准的电动汽车和取得型式试验报告的供电设备，自该文件实施之日起第 13 个月开始执行。

IT之家附征求意见稿原文下载链接：

https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/1226211233/attach/20244/e8e7d531b7d843198126e6f2203b03f1.doc

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