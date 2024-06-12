消息称 OpenAI 阿尔特曼和三星李在镕首次单独会面，讨论合作 AI 芯片

IT之家 6 月 12 日消息，据《韩国时报》援引知情人士消息，OpenAI CEO 山姆・阿尔特曼近日会见了正在美国出差的三星集团会长李在镕。与此同时，OpenAI 刚刚与苹果签署了合作伙伴关系。

报道称，阿尔特曼和李在镕于上周末在硅谷进行了会面，这是双方第一次单独见面。阿尔特曼曾在今年 1 月访问了韩国，并参观了三星电子的半导体工厂。

报道提到，双方讨论了人工智能（AI）芯片的合作问题。阿尔特曼正在推动开发自己的 AI 芯片，以减少对英伟达的依赖。三星电子则是具有制造能力的第一大存储半导体公司，被认为是一个强大的关键合作伙伴。

如果消息属实，此次会议刚好发生在苹果 WWDC24 开发者大会之前。此外，三星电子正在与谷歌密切合作，但报道称该公司正考虑与微软加强合作，将微软的 Bing 作为其智能手机的默认搜索引擎。

一位业内人士表示：“在 OpenAI 与苹果公司签署合作伙伴关系协议后，阿尔特曼会见了李在镕，看来他决心继续与三星进行牢固的合作，而不管与苹果公司的关系如何。”

对于两人的会面，三星电子回应表示：“李会长确实正在美国东部和西部出差，为期两周左右。除了本月早些时候与 Verizon 首席执行官会面之外，李会长的具体日程表尚不清楚。”

据IT之家此前报道，OpenAI 昨日宣布任命了新的首席财务官、首席产品官，并宣布与苹果达成合作伙伴关系，由 GPT-4o 提供支持的 ChatGPT 集成将于今年晚些时候登陆 iOS、iPadOS 和 macOS。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。