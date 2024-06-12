日本新法律将限制互联网巨头垄断行为，最高罚本土营业额 30%

IT之家 6 月 12 日消息，据共同社报道，日本参议院全体会议当地时间 12（今）日通过《智能手机特定软件竞争促进法》，以规范巨型 IT 公司对智能手机应用程序市场的垄断行为。

IT之家注：该法将“特定软件”定义为智能手机使用中特别需要的基本软件（如操作系统）、应用商店、浏览器、搜索引擎等。

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该法鼓励竞争及降低报价等行为，旨在为用户提供更多选择。具体来看，其要求已经拥有优势地位的互联网企业巨头在手机软件市场、支付系统运营方面对相关竞争企业进行开放。若“巨头”们存在违反行为，企业将支付在日本国内营业额的 20% 作为罚金。

这项罚金标准是日本反垄断法中，处罚不当排挤其他从业单位行为标准的三倍以上。若企业存在反复多次违反的情况，罚金标准将提升至 30%。

报道提到，通过鼓励新企业的入局，消费者将拥有更多的选择，随之带来的竞争预计将导致应用程序等产品降价。欧盟先前已经出台类似法规 —— 今年 3 月全面实施的《数字市场法》（DMA），提出了针对谷歌、苹果等巨头的禁令。

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