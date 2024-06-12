IDC：中国新能源乘用车市场规模将在 2028 年突破两千万大关

IT之家 6 月 12 日消息，IDC 今日发布预测报告，中国乘用车市场中，新能源车市场规模将在 2028 年超过 2,300 万辆，年复合增长率（CAGR）为 22.8%。

报告称，随着以比亚迪为首的新能源品牌对产品的布局在更加广泛的价位段全面铺开，以及小米、智界等品牌的强势入局，中国乘用车市场电动化、智能化的进程继续稳定推进。

报告提到，随着新能源车的发展进入稳定增长阶段，2024 年一季度中国乘用车市场中，新能源车在新车中的占比与 2023 年同期相比继续呈上升态势。新能源车在乘用车市场的突破主要集中于入门级（10 万人民币左右）与中高端（30 万元人民币左右）两个价位段。

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乘联分会数据显示，我国 5 月新能源乘用车生产达到 88.1 万辆同比增长 31.0%，环比增长 9.9%；批发销量达 89.7 万辆同比增长 32.1%，环比增长 13.8%；零售 80.4 万辆同比增长 38.5%，环比增长 18.7%。5 月新能源车出口 9.4 万辆，同比下降 4.0%，环比下降 18.8%。

以零售数据来看，5 月新能源车国内零售渗透率 47.0%，较去年同期 33% 的渗透率提升 14 个百分点。5 月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率 71.2%；豪华车中的新能源车渗透率 28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7.5%。

今年 5 月，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 16 家（环比增加 2 家，同比增加 4 家），占新能源乘用车总量 88.6%（上月 86.7%，去年同期 82.1%），IT之家汇总如下：

比亚迪：330,488 辆

特斯拉中国：72,573 辆

吉利汽车：58,673 辆

长安汽车：50,272 辆

奇瑞汽车：39,444 辆

理想汽车：35,020 辆

赛力斯：34,177 辆

上汽通用五菱：33,870 辆

广汽埃安：30,420 辆

长城汽车：24,549 辆

蔚来汽车：20,544 辆

零跑汽车：18,165 辆

东风汽车：14,709 辆

上汽大众：12,393 辆

小鹏汽车：11,724 辆

上汽乘用车：10,026 辆

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