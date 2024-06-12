因需求担忧，通用汽车下调 2024 年电动汽车销量预期

IT之家 6 月 12 日消息，据通用汽车首席财务官保罗・雅各布森 (Paul Jacobson) 透露，该公司将 2024 年电动汽车产量预期下调至 20 万至 25 万辆，此前预期为 20 万至 30 万辆，相当于将目标上限下调了 5 万辆。

不过，考虑到通用汽车的历史业绩，20 万至 25 万辆的区间表现仍然不错，仍将比过去几年大幅增长。

2023 年，通用汽车旗下核心品牌在美国售出 75,883 辆电动汽车（其它市场销量较少）。今年第一季度，美国市场销量为 16,425 辆（同比下降 20.5%）。即使今年销量达到 15 万辆，通用汽车的同比增幅仍能达到 100%。考虑到去年最畅销的雪佛兰 Bolt 已停产，这一成绩尤为令人印象深刻。

5 月份，通用汽车在北美市场售出超过 9,500 辆电动汽车。未来，通用汽车每季度可能售出 3 万辆以上，甚至 5 万辆以上电动汽车。这对于此前从未超过单季 2.1 万辆的通用汽车来说，无疑是巨大的进步。

通用汽车下调电动汽车销量目标的原因在于对需求的担忧以及电动汽车市场低于预期的增长速度，据悉，多家汽车品牌预计 2024 年电动汽车销量将基本持平。

雅各布森表示，通用汽车预计电动汽车将占美国电动汽车销量的 8%，其他一些厂商似乎将目标定为 10%（IT之家注：特斯拉除外，特斯拉控制着美国市场约一半的电动汽车份额）。

另一个重要信息是，通用汽车设定了在产量达到 20 万辆时实现电动汽车盈利的目标。据雅各布森所说，这一目标预计将在 2024 年第四季度实现。

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