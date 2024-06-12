三星展示旗下首款彩色电子纸显示屏，显示内容几乎不耗电

IT之家 6 月 12 日消息，在正在美国拉斯维加斯举办的 Infocomm 2024 展会上，三星首次展示了其彩色电子纸显示屏。该产品目前为原型机，采用彩色电子墨水屏技术，主要用于广告展示。

这块彩色电子纸显示屏适用于商场、办公室、公共场所、餐厅、零售店等各种场景，可用于展示广告、菜单、商品信息等内容。

型号为 EMDX 的这块 32 英寸彩色电子纸显示屏拥有超低功耗，屏幕可显示存储于设备内部的广告或其他内容，分辨率为 QHD，并能显示 60,000 种色彩。其厚度仅为 17.9 毫米，重量仅为 2.9 公斤（不含电池）。

三星电子表示，该款电子纸显示屏在显示内容时几乎不耗电，仅在内容更新时才会使用少量电量。根据国际电工委员会 (IEC) IEC62301 标准的定义，功耗低于 0.005W 的产品可以标称为 0 瓦功耗。

据IT之家了解，这块彩色电子纸显示屏拥有 8GB 存储空间、蓝牙、Wi-Fi 功能，并配备了两个 USB Type-C 接口（用于供电和文件传输）。拥有与三星画壁电视 (The Frame TV) 相似的 Frame Deco 边框设计，可轻松更换。同时兼容 200 x 200 VESA 壁挂架，可安装于天花板、桌面或墙壁等多种位置。

三星计划为该款彩色电子纸显示屏配套推出专属智能手机应用，用户可以通过该应用管理存储和显示在屏幕上的内容。此外，还可通过三星 VTX 解决方案进行远程实时管理。

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