仅次于中国，2023 年德国电动汽车产量位居全球第二

IT之家 6 月 12 日消息，德国汽车制造商在 2023 年生产了约 127 万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车，仅次于中国排名世界第二。

德国汽车工业协会 (VDA) 表示，2023 年德国生产线共计下线 99.5 万辆纯电动汽车。目前中国占据了全球电动汽车产量的霸主地位，但大部分汽车仅在国内销售。相比之下，德国有 76% 的电动汽车销往海外。此外，美国位居世界第三。

作为大众、宝马和奔驰等知名汽车制造商的诞生地，德国毫无悬念地成为欧洲电动汽车生产领头羊，其产量比排名第二的西班牙 (25.6 万辆) 和法国 (22.5 万辆) 的总和还要多。

德国 DW 去年 12 月报道称，“德国联邦交通运输管理局估计，到 2030 年 1 月 1 日，德国将注册约 1000 万辆电动汽车。根据现有车辆保有量，这将意味着电动汽车的市场份额将达到 20% 到 25%。”

然而，德国 2024 年电动汽车制造前景并不完全乐观。德国政府原计划持续到 2024 年底的电动汽车补贴计划，在 2024 年预算修订后突然搁浅。德国宪法法院导致国家预算出现 600 亿欧元（IT之家备注：当前约 4680.01 亿元人民币）的缺口，迫使政府取消了多个项目。

Electrek 称，德国汽车制造商还面临着软件开发和供应链方面的复杂性，导致其在电动汽车技术和高效供应链方面落后于特斯拉和中国原始设备制造商 (OEM)。此外，德国汽车制造商经常需要与美国和东亚公司合作以满足其电池需求，这导致了依赖问题以及在电池技术研发方面追赶速度的减慢。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。