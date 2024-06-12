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首次位列全球第三，TrendForce 报告中芯国际 2024 Q1 晶圆代工产值仅次于台积电、三星

2024/6/12 16:07:10 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 6 月 12 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布研报， 2024 年一季度全球前十大晶圆代工产值环比减少 4.3% 至 292 亿美元（IT之家备注：当前约 2121.19 亿元人民币）

其中中芯国际一季度营收环比增长 4.3% 至 17.5 亿美元，表现优于其他同行，市场份额为 5.7%，超越格芯（GlobalFoundries）与联电（UMC），跃升至第三名，仅次于台积电和三星。

同时 TrendForce 预测，由于二季度有 618 购物节，带动智能手机销售，中芯国际八英寸与十二英寸产能利用率将比一季度更高，预计营收将可维持个位数环比增长，市场份额有望维持在第三

台积电一季度营收环比下降约 4.1%，降至 188.5 亿美元，市场份额为 61.7%，仍然是世界最大晶圆代工厂。

三星一季度受到智能手机淡季影响，以及中国手机厂商换用国产替代，营收环比下降 7.2% 至 33.6 亿美元，市场份额为 11%。TrendForce 表示三星先进制程缺乏具规模客户、产能利用率较少，二季度营收预计将持平或略增。

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关键词：中芯国际台积电三星

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