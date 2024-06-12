1899.99 美元起，三星 Galaxy Z Fold6 折叠屏手机海外售价曝光：相比前代上涨 100 美元

IT之家 6 月 12 日消息，除 Galaxy Z Flip6 外，外媒 Smartprix 与博主 OnLeaks 今日还联合爆料了三星 Galaxy Z Fold6 折叠屏手机的美国售价。

Galaxy Z Fold6 256 GB：1899.99 美元（IT之家备注：当前约 13802 元人民币）

Galaxy Z Fold6 512 GB：2019.99 美元（当前约 14674 元人民币）

Galaxy Z Fold6 1TB：2259.99 美元（当前约 16417 元人民币）

与前代 Z Fold5 相比，Z Fold6 折叠屏手机售价上涨了 100 美元（当前约 726 元人民币）。

据介绍，新机重量为 239g，显著低于前代的 253g，内屏尺寸为 7.6 英寸。

三星为 Galaxy Z Fold6 准备了海军色、银色魅影和粉色三款配色，早前爆料显示还有工匠黑、白色将于三星官网独占提供。

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