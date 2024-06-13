传统车企试图发力：福特从特斯拉、苹果等公司挖来人才，加快研发经济型电动汽车

IT之家 6 月 13 日消息，综合 electrek、TechCrunch 等科技媒体昨日报道，当前经济型电动汽车的竞争日趋白热化，福特正在聘请一些最优秀的电动汽车工程师来助其参与竞争。在过去的几个月里，福特已经从特斯拉、苹果、Rivian 和 Lucid 等科技巨头或“造车新势力”企业聘请了人才，助力加快开发经济型电动汽车的步伐。

福特 CEO 吉姆・法利今年 2 月曾透露，该公司早在两年前就已押注开发一个经济型、可负担的电动汽车平台，这是一个“独立于主要业务之外”的初创公司。法利更称，虽然这是一个小团队，但它拥有“世界上最好的”电动汽车工程师。

该团队包含曾参与特斯拉 Model Y 研发的工程师艾伦・克拉克（Alan Clarke），在数月之前，其人数规模尚不及百人。而据 TechCrunch 的最新数据，该团队已经迅速壮大到约 300 人。过去一年内，有 50 名员工来自 Rivian，20 多名来自特斯拉。此外，该团队还从 Lucid 和苹果已取消的电动车项目 Project Titan 中分别引进了 10 名和几名员工。

今年早些时候，法利更放下豪言：“最终的竞争者将是价格低廉的特斯拉和中国的原始设备制造商。”

据IT之家此前报道，法利曾在本月初的另一次采访中透露，福特计划推出的新款电动汽车将“与业内最佳产品竞争”。目前，福特认为这些电动汽车来自中国。

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